Рынок по продаже золота в городе Ош два года не платил за аренду земли

Рынок по продаже золота в Оше около двух лет не платил за аренду земли.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, рынок занимает площадь 27 соток на улице Базарной.
«По специальному тарифу он значился как мини-рынок и должен был ежемесячно платить 292 тысячи 32 сома. Ранее была достигнута договоренность об оплате 111 тысяч 608 сомов, однако за более чем два года даже эти деньги в бюджет не поступали. Факт установлен управлением муниципальной собственности мэрии Оша, и в настоящее время идет изучение вопроса», — сообщили в муниципалитете.
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