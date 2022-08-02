Очередное семейное насилие в Сузаке. Обвинение предъявлено отцу мужа жертвы

В милицию Сузака обратилась женщина. Она попросила принять меры в отношении ее свекра.
Подробности 24.kg рассказали в прокуратуре района.
По словам помощницы прокурора Нурайым Катагановой, заявление поступило в мае и было зарегистрировано в журнале учета информации. Женщина рассказала, что отец мужа ее насиловал и избивал. По факту началась доследственная проверка, и назначена судебно-медицинская экспертиза. Эксперты подтвердили, что женщину били и насиловали.
По результатам проверки, возбуждено дело по статье «Изнасилование» УК КР. Обвинение предъявлено отцу супруга пострадавшей. В прокуратуре уточнили, что следствие завершено и материалы переданы в суд. Сам свекр находится под подпиской о невыезде.
По данным прокуратуры, за полгода в Сузакском районе возбуждено 50 уголовных дел, где потерпевшими проходят женщины. По фактам семейного насилия возбуждено 26 уголовных дел, 23 направлены в суд, одно прекращено и два находятся на стадии расследования.
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