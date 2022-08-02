В МИД Кыргызстана озвучили подробности наезда на студентку в Германии

МИД Кыргызстана представил подробности автонаезда на студентку из КР в Ганновере (Германия).
По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, пострадавшей оказалась кыргызстанка, которая временно находится в ФРГ по летней студенческой программе Ferien Job. Консул посольства КР в Германии встретился с ней для уточнения обстоятельств инцидента.
Девушка и находившиеся с ней другие студенты рассказали, что автонаезд полицейской машины произошел во время перехода молодыми людьми улицы в неположенном месте.
Пострадавшую доставили в больницу. По информации врачей, ее состояние оценивается как стабильное, у нее сотрясение мозга.
Посольство прорабатывает вопросы предоставления медицинской помощи кыргызстанке, выплаты компенсаций и приобретения ей обратного авиабилета работодателем. Кроме того, решаются юридические вопросы с местными правоохранительными органами.
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