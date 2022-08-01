Кыргызстан стал самым популярным летним авианаправлением у россиян в этом году

Кыргызстан стал самым популярным авианаправлением у россиян летом 2022 года - его выбрали 17,9% пассажиров, передает ТАСС.
Средний чек за полет в одну сторону составил около 10,5 тыс. рублей (примерно 14 400 сомов). По сравнению с 2021 годом стоимость перелета выросла на 21%.
В 2022 году по очевидным причинам наибольшим спросом среди зарубежных направлений у россиян пользуются страны ближнего зарубежья. После Кыргызстана в списке популярных направлений следуют Таджикистан, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь.
Как сообщается, цены на авиабилеты растут по всем популярным направлениям, кроме Таджикистана, Казахстана и Беларуси.
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