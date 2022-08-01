Убийство Доо Чынгыза в СИЗО. Спецпрокуратура начала расследование

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 122 части 2 пункта 7 «Убийство с особой жестокостью» УК КР.
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях УИС (спецпрокуратура) начала расследование по факту убийства криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 122 части 2 пункта 7 «Убийство с особой жестокостью» УК КР. Подозреваемый находится под стражей. Проводится расследование.
«В части должностных лиц СИЗО-1 (учреждение № 21 в Бишкеке) материалы зарегистрированы в ЕРП со стороны спецпрокуратуры. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет дана юридическая оценка», — сказали в надзорном органе.
Напомним, в субботу, 30 июля, стало известно об убийстве кримавторитета. По предварительной версии, сокамерник перерезал Чынгызу Джумагулову горло.
Ранее Джумагулов был задержан ГКНБ по факту организации преступной группировки, а также систематического вымогательства денежных средств в особо крупном размере у лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью.
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