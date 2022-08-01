Землю, отобранную компанией Данияра Усенова, вернули государству

По словам нардепа, этот надел компания «Прайм-Строй» получила бесплатно.



Депутат Дастан Бекешев сообщил, что участок площадью 20 гектаров в Иссык-Атинском районе, в 2005 году отобранный компанией экс-премьер-министра Данияра Усенова, возвращен государству. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, этот надел компания «Прайм-Строй» получила бесплатно. В том же 2005-м заключено соглашение с казахстанским «Темирбанком». По нему землю передали в залог. «Прайм-Строй» получила $6 миллионов под 21 процент на 36 месяцев.

«Компания «Прайм-Строй» должна была построить ипотечное жилье, но вместо этого заработала деньги. Будет справедливо изъять землю в собственность государства», — считает Дастан Бекешев.

Он добавил, что в собственность Таш-Добонского айыл окмоту 20 гектаров вернули решением суда в марте 2022 года.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241165/