Сход селей в Боомском ущелье. Движение транспорта временно приостановлено

Сегодня в Боомском ущелье вновь сошли селевые потоки.



В Боомском ущелье из-за схода селей на 140-141-м километрах автотрассы Бишкек — Нарын — Торугарт и 151-153-х километрах трассы Бишкек — Балыкчи временно приостановлено автомобильное движение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

«Движение автотранспорта на этих двух участках закрыто временно. Объем сошедших селей уточняется, работниками ГП «Кыргызавтожол» предпринимаются меры по привлечению спецтехники на место ЧС. Водителей и пассажиров просим воздержаться от поездки через вышеуказанные участки», — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 30 июля, в ущелье из-за обильных осадков сошел сель. Движение транспорта остановили полностью. Наблюдалось огромное скопление машин. Работники подразделений Минтранса и МЧС работали в авральном режиме.

Сегодня в Боомском ущелье вновь сошли селевые потоки.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/241189/