Что делать, если появились симптомы COVID-19?

Бишкек, "Саясат. kg". Лечиться самостоятельно можно в течение пяти дней, а при сохранении симптомов и появлении одышки необходимо обратиться к врачу

• если t тела не превышает 38 градусов, не снижать - обильное питье, до 2л (вода, чай с витамином C).

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Дальнейшее повышение t сбивать:

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• парацетамол (свечи, таблетки, сироп) – не более 1 гр. в сутки (препарат гепатотоксичен!, т.е. при болезни печени, не желательно);

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• нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), например, ибупрофен (на голодный желудок нельзя), с осторожностью при эрозии, язве желудка, 12 перстной кишки. Этим пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими

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Следует избегать прием ибупрофена и других НПВС пациентам с хронической болезнью почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями (!);

• аспирин, если нет аллергии! Детям до 18 лет категорически - нельзя (!) Обязательно читайте противопоказания!

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При болях в горле:

Полоскать горло. Для полоскания можно (если нет аллергии) использовать травы, обладающие антисептическим свойством (например, шалфей, эвкалипт и др.), таблетки, леденцы, спреи содержащие обезболивающие средства (читайте аннотацию)

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При насморке:

- два-три раза в день закапывать назальные капли с сосудосуживающим эффектом;

- или промывать растворами на основе натуральной морской соли или слабым солевым раствором или физ. раствором;

- полоскать и сморкаться следует осторожно, очищая одну ноздрю за один раз. Это предупреждает создание слишком высокого давления в носу и стать причиной воспаления уха (средний отит). Длительный насморк также может вызвать воспаление уха, поэтому нос нужно держать сухим. После процедуры нужно помыть руки или обработать их антисептиком.⠀



При кашле:

- рекомендуется избегать положение на спине (лучше на животе), т.к. кашель становится непродуктивным;

- принимать отхаркивающие препараты, например, ацетилцистеин – АЦЦ (противопоказан при тяжелом обострении бронхиальной астмы, хроническая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский и подростковый возраст до 14 лет и др.), амброксол, бромгексин, и др.). Читайте противопоказания!

- детям отхаркивающие препараты – строго по назначению врача!

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При плохом сне и депрессии:

- применять снотворные или антидепрассанты после назначения врача.

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При наличии сопутствующих заболеваний (ССЗ, ХОБЛ, БА, СД и другие) – продолжать лечение назначенными препаратами.

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Важно! Обильное питье жидкости (30 мл на 1 кг массы тела). Исключить сладкую газированную воду (кола, фанта..). Контролировать диурез (мочу), увеличенный объем жидкости может ухудшить сатурацию.

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Исключить жирную и тяжелую пищу

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Часто проветривать комнату (2-3 раза в день), оптимальная температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла, влажность комнаты должна быть 50-70%

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Лечиться самостоятельно можно в течение пяти дней, а при сохранении симптомов и появлении одышки необходимо обратиться к врачу