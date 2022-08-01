На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель появятся снегозащитные ограждения

Бишкек, "Саясат. kg". Общая протяженность снегозащитных заборов составит почти 6 км.
Снегозащитные ограждения высотой от трех до четырех метров установят на двух опасных участках дороги Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.
Сообщается, что ограждения появятся на четырех километрах трассы через перевал Тоо-Ашуу (со 125 км по 129 км) и на шести километрах дороги через перевал Ала-Бель (с 216 км по 222 км).
Общая протяженность снегозащитных заборов составит почти 6 км. Вместе с ними на этих отрезках установят 44 сигнальных столба.
Проект будет реализован за счет японского гранта на $7.5 млн. Соответствующее соглашение подписано в декабре 2021 года кабмином Кыргызстана и правительством Японии. Жогорку Кенеш ратифицировал документ в конце июня 2022 года, однако деньги еще не поступили. Поэтому сроки реализации проекта еще не определены.
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