В кабмине планируют создать нацхолдинг "Аманат" для управления крупными госкомпаниями

На базе Фонда по управлению госимуществом планируется создать национальный холдинг "Аманат".

Об этом журналистам сообщил глава фонда Мирлан Бакиров.

"Со стороны президента издан указ о реформировании ФУГИ. Сейчас в кабинете министров проект постановления о согласовании национального холдинга "Аманат". Этот нацхолдинг будет координировать все хозяйствующие субъекты. По остальным функциям ФУГИ скоро будет предоставлен проект структуры, трансформации, можно сказать, - все это на согласовании", - сказал Бакиров.

Журналист уточнил, станет ли ФУГИ холдингом "Аманат". Бакиров ответил, что такое возможно.

Как сообщает Kloop, ожидается, что на первоначальном этапе предприятие объединит около 16 акционерных обществ Кыргызстана, среди которых будут "Кыргызалтын", "Нефтегаз" и ОАО "Манас" и другие крупные госкомпании. Уставный капитал нацхолдинга "Аманат" может составить свыше 100 млн сомов.

По словам Бакирова, одна из главных задач создания холдинга - это выход местных компаний с госучастием на международные биржевые рынки.

Данный вопрос сейчас рассматривается в кабмине. Ожидается, что к сентябрю будет принято решение.



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