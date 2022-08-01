В соцсетях распространили видео с якобы дракой таксистов. Что произошло на самом деле?

По факту начата проверка.

28 июля в социальных сетях кыргызского сегмента распространили видео с якобы дракой таксистов в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. По факту начата проверка. Как сообщили в пресс-службе областного УВД, по данному факту в милицию с заявлением об избиении никто не обращался.

Сотрудники милиции установили, что драка произошла 26 июля примерно в три часа ночи возле ипподрома села Бактуу-Долоноту. "29-летний местный житель А. У. нанес побои 21-летнему А. М., уроженцу Чуйской области", - рассказали в пресс-службе УВД.

Что рассказали мужчины милиции? В тот день А. М. приехал на отдых в село Бостери, зашел в кафе "Вайт", расположенное на территории ипподрома. Около трех ночи он вышел из кафе и подошел к таксистам, чтобы уехать к месту отдыха. И встретил знакомого А. У., который занимается частным извозом. Тот спросил, когда отдыхающий отдаст долг - 12 тыс. сомов, который занял два месяца назад.

А. М. ответил, что у него пока нет возможности вернуть долг из-за финансовых трудностей. Тогда таксист упрекнул его, что отдыхать в дорогостоящем кафе финансовое положение позволяет, а отдать долг - нет возможности. В ответ А. М. выразился нецензурными словами. Разозлившись, А. У. несколько раз ударил знакомого. Стоящие рядом другие таксисты разняли их.

"А. М. отказался от обвинения и прохождения судебно-медицинской экспертизы. Проводится дальнейшая проверка для принятие решения по данному факту", - заключили в УВД.



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