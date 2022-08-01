Борец из Кыргызстана стал серебряным призёром чемпионата мира в Италии

Об этом сообщается на странице в социальной сети Объединённого мира борьбы КР (United World Wrestling).

Кыргызстанец Билол Шарип уулу стал серебряным призёром чемпионата мира по вольной борьбе до 17 лет в весовой категории до 60 кг в италии. Об этом сообщается на странице в социальной сети Объединённого мира борьбы КР (United World Wrestling).

Отметим, борец одержал 4 победы подряд, однако в финале уступил сопернику из Ирана со счётом 4:5.

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