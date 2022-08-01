МП «Тазалык» расчищает столичные улицы от образовавшихся завалов мусора  

В Ленинском и Свердловском районах на линии работают 19 единиц спецтехники предприятия.
Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» в усиленном режиме проводят работы по ликвидации образовавшихся завалов мусора в Бишкеке, сообщают в столичной мэрии.
По их данным, вместе с этим в рамках пилотного проекта было привлечено 15 машин спецтехники компании «ЭкоПроф».
«В настоящее время машины работают в Первомайском районе по вывозу твердо-бытовых отходов. Убирают следующие улицы: Тоголок Молдо, Манаса, Турусбекова, Васильева, Азовская, Кара-Балтинская, Ак-Босого, Берёзовая и переулок Можайского»,- говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в Ленинском и Свердловском районах на линии работают 19 единиц спецтехники предприятия.
Напомним, в целях эффективного управления системой вывоза ТБО рассматривается возможность передачи данных услуг в аутсоринг в двух столичных районах - Первомайском и Свердловском.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!