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МП «Тазалык» расчищает столичные улицы от образовавшихся завалов мусора  

В Ленинском и Свердловском районах на линии работают 19 единиц спецтехники предприятия.

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» в усиленном режиме проводят работы по ликвидации образовавшихся завалов мусора в Бишкеке, сообщают в столичной мэрии.

По их данным, вместе с этим в рамках пилотного проекта было привлечено 15 машин спецтехники компании «ЭкоПроф».

«В настоящее время машины работают в Первомайском районе по вывозу твердо-бытовых отходов. Убирают следующие улицы: Тоголок Молдо, Манаса, Турусбекова, Васильева, Азовская, Кара-Балтинская, Ак-Босого, Берёзовая и переулок Можайского»,- говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в Ленинском и Свердловском районах на линии работают 19 единиц спецтехники предприятия.

Напомним, в целях эффективного управления системой вывоза ТБО рассматривается возможность передачи данных услуг в аутсоринг в двух столичных районах - Первомайском и Свердловском.


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