В Чуйской области за неуплату штрафов в рамках «Безопасного города» забрали авто у 30 водителей

В Чуйской области за неуплату штрафов в рамках проекта «Безопасный город» забрали авто у 30 водителей.

Об этом сообщили в УОБДД.

Так, за прошлую неделю с 25 по 31 июля 2022 года на территории Чуйской области инспекторы УОБДД по ГУВД Чуйской области выявили 4 тыс. 44 нарушений правил дорожного движения.

Из них:

- 35 водителей управляли ТС в состоянии алкогольного опьянения,

- 1 тыс. 792 водителя управляли ТС с превышением скоростного режима движения,

- 129 ТС поставлены на штрафстоянку.

За не уплату штрафа по «Безопасному городу» 30 автомашин поставлены на штрафную стоянку.

УОБДД по ГУВД Чуйской области убедительно просит водителей не нарушать ПДД.

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