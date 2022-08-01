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Юные кыргызстанцы, живущие на Урале, отдохнут на Иссык-Куле

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Дети кыргызстанцев, проживающих в Уральском федеральном округе Российской Федерации, с 1 по 10 августа отдохнут в оздоровительно-реабилитационном центре "Алтын балалык". Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В центр отдыха "Алтын балалык" приедут 100 детей соотечественников, особо отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и общественно-культурной деятельности.

Поездка организована благодаря поддержке депутатов Жогорку Кенеша и решению Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Генеральным консульством КР в Екатеринбурге при содействии кыргызских диаспоральных организаций на Урале.

 

URL: https://www.vb.kg/421007

           

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