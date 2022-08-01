ГКНБ: Задержан контрабандный груз с 12 тоннами минеральных удобрений

Бишкек, "Саясат. kg". Проводятся соответствующие мероприятия.

ГКНБ КР в рамках, проводимых мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности, 28 июля 2022 года Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики совместно с сотрудниками таможни «Баткен» на автодороге «Боз-Адыр – Баткен» была задержана грузовая автомашина под управлением гражданина КР М.И., 2003 г.р.

В ходе, осмотра грузового отсека, обнаружено 12 тонн минеральных удобрений производства РУ. По предварительному подсчету стоимость задержанного груза составила 480 000 сомов, в связи с чем, материалы по данному факту переданы в таможню «Баткен».

Проводятся соответствующие мероприятия.