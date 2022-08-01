Массовое отравление с 58 пострадавшими произошло в тойкане. Двое детей - в реанимации

В Кадамджайском районе Баткенской области 58 человек отравились в тойкане.

Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора со ссылкой на информацию Баткенского межрайонного центра госсанэпиднадзора.

Указано, что это данные по состоянию на 19:30. У пострадавших - рвота, повышение температуры до 38-39 С, слабость, диарея.

"Из 58 пострадавших госпитализированы шестеро (четыре женщины и двое детей - шести и двух лет). Дети госпитализированы в реанимационное отделение Кадамджайского ЦОВП, проводится дезинтоксикационная терапия, состояние оценивается как средней тяжести", - рассказали в департаменте.

По предварительной информации, в тойкане проводили семейное мероприятие с участием 250 человек. Во время опроса пострадавшие отметили наличие запаха в мясе по-казахски. Также они ели салат с майонезом, курицу-гриль и бахчевые.

"Отобраны промывные воды для лабораторного исследования. Проводится санитарно-эпидемиологическое обследование кафе, а также уточняется список пострадавших", - заключили в госсанэпиднадзоре.



URL: https://kaktus.media/464478