Массовое отравление с 58 пострадавшими произошло в тойкане. Двое детей - в реанимации

В Кадамджайском районе Баткенской области 58 человек отравились в тойкане.
Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора со ссылкой на информацию Баткенского межрайонного центра госсанэпиднадзора.
Указано, что это данные по состоянию на 19:30. У пострадавших - рвота, повышение температуры до 38-39 С, слабость, диарея.
"Из 58 пострадавших госпитализированы шестеро (четыре женщины и двое детей - шести и двух лет). Дети госпитализированы в реанимационное отделение Кадамджайского ЦОВП, проводится дезинтоксикационная терапия, состояние оценивается как средней тяжести", - рассказали в департаменте.
По предварительной информации, в тойкане проводили семейное мероприятие с участием 250 человек. Во время опроса пострадавшие отметили наличие запаха в мясе по-казахски. Также они ели салат с майонезом, курицу-гриль и бахчевые.
"Отобраны промывные воды для лабораторного исследования. Проводится санитарно-эпидемиологическое обследование кафе, а также уточняется список пострадавших", - заключили в госсанэпиднадзоре.
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