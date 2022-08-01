#полезно. Специалисты назвали опасные признаки при беременности

В большинстве случаев беременность развивается нормально и завершается родами здорового ребенка.

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья рассказали, что нужно знать об опасных признаках, которые могут осложнить течение беременности и привести к угрозе вашей жизни и жизни ребенка.

Опасные признаки во время беременности:

Кровотечения

Для беременной опасны любые кровотечения из родовых путей на любом сроке беременности.

После родов кровянистые выделения должны уменьшаться, если они усиливаются, то это опасный признак.

Сильные головные боли с мельканием мушек перед глазами

Это проявление высокого артериального давления, которое является признаком преэклампсии.

Другими признаками такого опасного состояния могут быть быстро нарастающие отеки на лице и руках, белок в моче, неукротимая рвота и судороги.

Сильные боли, схватки в животе и отхождение околоплодных вод раньше положенного срока, то есть до 37 недель беременности означают, что возникла угроза преждевременных родов.

Отсутствие шевелений плода свидетельствует о внутриутробной гибели плода.

И после родов

Повышение температуры тела выше 38,5 °С (жар в теле)

Это признак инфекции в молочных железах или половой системе. Проявляется покраснением, уплотнением и болезненностью молочных желез или выделениями из влагалища со зловонным запахом. После родов опасно развитие таких состояний, они могут привести к заражению крови (сепсис).

При появлении даже одного из этих признаков вам нужно срочно обратиться в ближайший родильный дом.



URL: https://kaktus.media/464475