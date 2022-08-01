полезно. Специалисты назвали опасные признаки при беременности

В большинстве случаев беременность развивается нормально и завершается родами здорового ребенка.
Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья рассказали, что нужно знать об опасных признаках, которые могут осложнить течение беременности и привести к угрозе вашей жизни и жизни ребенка.
Опасные признаки во время беременности:
Кровотечения
Для беременной опасны любые кровотечения из родовых путей на любом сроке беременности.
После родов кровянистые выделения должны уменьшаться, если они усиливаются, то это опасный признак.
Сильные головные боли с мельканием мушек перед глазами
Это проявление высокого артериального давления, которое является признаком преэклампсии.
Другими признаками такого опасного состояния могут быть быстро нарастающие отеки на лице и руках, белок в моче, неукротимая рвота и судороги.
Сильные боли, схватки в животе и отхождение околоплодных вод раньше положенного срока, то есть до 37 недель беременности означают, что возникла угроза преждевременных родов.
Отсутствие шевелений плода свидетельствует о внутриутробной гибели плода.
И после родов
Повышение температуры тела выше 38,5 °С (жар в теле)
Это признак инфекции в молочных железах или половой системе. Проявляется покраснением, уплотнением и болезненностью молочных желез или выделениями из влагалища со зловонным запахом. После родов опасно развитие таких состояний, они могут привести к заражению крови (сепсис).
При появлении даже одного из этих признаков вам нужно срочно обратиться в ближайший родильный дом.
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