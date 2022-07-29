Глава РЦИ призывает население Кыргызстана вакцинироваться

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики (РЦИ) Гульбара Ишенапысова призывает население Кыргызстана вакцинироваться.

По ее словам, с конца июня в Кыргызстане отмечается подъем заболеваемости, что уже стало характерным для COVID-19.

«Сейчас большинство граждан болеют бессимптомно, коронавирус у многих выявляется при сдаче ПЦР-теста для выезда за рубеж. Тем не менее, случаи госпитализации пациентов есть. Наиболее подвержены тяжёлому течению болезни люди с ослабленным иммунитетом, граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями», - сказала она.

Кроме того, глава центра указала, что в последние месяцы не регистрируются случаи смерти от коронавируса. И, безусловно, это связано с готовностью системы здравоохранения и проводимыми профилактическими мероприятиями, в частности, вакцинации от COVID-19.

«ВОЗ ожидает напряжённую эпидситуацию в осенне-зимний период. Поэтому гражданам необходимо вакцинироваться, получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 до сентября. На конец декабря в Кыргызстане планируется охватить вакцинацией 40% населения. Сейчас в стране имеются в большом количестве вакцины «Sinopharm». В рамках механизма «COVAX» по раундам распределения в страну будут поступать и другие виды вакцин, у нашего населения будет выбор. Но хочу призвать население не тратить время, а получить ту вакцину, что уже есть. «Sinopharm» используется как для 1,2 дозы, так и для бустерной. Хотим выразить благодарность нашим гражданам, которые уже получили прививки. И призываем их теперь получить бустер», — пояснила Ишенапысова.



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