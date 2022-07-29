Китай окажет помощь Минобороны Кыргызстана на 50 млн юаней

Договоренность об этом была достигнута в феврале 2022 года во время визита президента Садыра Жапарова в Китай.
Китай выделяет военную помощь Министерству обороны Кыргызстана на 50 миллионов юаней (почти 590 миллионов сомов), заявил сегодня министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции.
Как сообщается, договоренность была достигнута в феврале 2022 года во время визита президента Садыра Жапарова в Китай.
"Все зависит от нашей страны, какую заявку мы подадим. Возможно, это будет техническая помощь. Этот вопрос еще обсуждается", - сказал он.
Источник - ru.sputnik.kg
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