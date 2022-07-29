Протестующие осадили Минобраз в Бишкеке

Митинг у здания Минобразования. К участникам вышел Алмазбек Бейшеналиев
Министр образования Алмазбек Бейшеналиев встретился с родителями учеников, вышедших сегодня на акцию протеста. Об этом сообщила одна из ее участниц - Ирина Хан.
"Когда мы стояли на улице, к нам вышел министр. Поговорив, решили, что общение нужно продолжить. Он нас сам пригласил. Но в зале чиновник пробыл не больше двух минут, ссылаясь на свою занятость, убежал. Были другие представители министерства, в том числе юрист. Разговаривали долго, но наш вопрос так и остался открытым", - сказала она.
Участники акции подписались под открытым обращением и передали его представителям ведомства. Они просят отменить процесс конкурсного отбора директоров и подумать об ответственных специалистах, которые были вынуждены покинуть свои должности из-за постановления.
"Мы согласны, что сфера образования нуждается в изменениях, но почему наряду с плохими директорами из школ должны уходить и те, кто болеет за образование, кто своим трудом доказал свой профессионализм. Почему нас, как родителей учеников, не ставили в известность при приятии этого постановления?" - заключила собеседница редакции.
Напомним, согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Пока они продолжают исполнять обязанности до назначения новых руководителей. Конкурс стартовал в Таласе, шесть претендентов из семи не смогли преодолеть необходимый порог.
В Минобразования считают введение ограничений правильным, поскольку в некоторых школах руководители не меняются по 20 и более лет.
Источник - 24.kg
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