Тело студентки закопал в огороде ее парень. Суд вынес ему приговор

Кара-Суйский райсуд Ошской области вынес приговор 24-летнему студенту ОшГУ за убийство своей бывшей девушки.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили в суде.
Как уточняется, вчера, 28 июля, Кара-Суйский райсуд вынес приговор в отношении 24-летнего студента ОшГУ, который обвинялся в убийстве 22-летней девушки. По данным следствия, в ходе ссоры он ударил ее несколько раз ножом, а затем закопал тело в огороде своего особняка.
Суд признал его виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорил к 15 годам тюрьмы.
Напомним, 30 января 2022 года 22-летняя девушка утром ушла на учебу и не вернулась. На связь она не выходила. Сотрудники милиции допросили всех родственников и знакомых пропавшей девушки, в результате вышли на след подозреваемого - 24-летнего студента 4-го курса ОшГУ. Он был задержан в России и был отправлен в Ош, его доставили в следственную службу Ошского РОВД. Он признался в содеянном и показал место захоронения в огороде особняка.
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