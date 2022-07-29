Акжибек Бейшебаева: Сегодня искусство развивается не благодаря, а вопреки

Акжибек Бейшебаева – искусствовед, арт-менеджер и специалист в сфере коммуникаций.

В интервью Kaktus.media она рассказала про кыргызское современное искусство, как оно развивается и что необходимо предпринять для его популяризации.

- Что собой представляет современное кыргызское искусство?

- Понятие "современное искусство" очень широкое и разноплановое. Оно объединило весь спектр течений, направлений и жанров. Есть академическое современное искусство. Есть искусство, которое отошло от академизма, в нем художники и художницы больше экспериментируют, отображают нынешние реалии, бросают вызов социальным, политическим и экономическим вопросам. Другой вопрос, как оно развивается?

У нас сейчас очень много классных художников и художниц. Многие из них - самоучки, что еще раз говорит о том, что необязательно получать образование в сфере искусства, чтобы стать художником. Можно через практику это нарабатывать, через эксперименты, ведь инструментов для реализации в искусстве сегодня очень много. Это может быть диджитал, это может быть медиа, необязательно живопись или что-то классическое. Всегда в современном искусстве главное – это идея, а не то, через что автор ее передает.

- Как понимать современное искусство, если ты неподготовленный зритель?

- Чем больше я в этой сфере вращаюсь и работаю, тем больше понимаю, что лучше всего, если человек ориентируется на собственные эмоции, потому что искусство – это про эмоции. Знаете, одновременно и страх, и прелесть современного искусства в том, что здесь для каждого нет однозначной идеи, каждый человек может найти в произведении что-то для себя. Это сила вашего воображения. Если вам непонятно, всегда есть описание. Но если вы изначально сделали для себя тот или иной вывод, почему бы не придерживаться его до конца? Нет никаких правил. Понимаю, что современное искусство чаще непонятно для зрителей. Но дело в насмотренности. Надо продолжать ходить на выставки, смотреть и смотреть, может, что-то дополнительно изучать. Чем больше вы смотрите на работы, тем больше у вас глаз наметан. Это все тренируется. И не нужно думать, что вы что-то не поймете. Надо просто приходить на выставки и не бояться быть субъективным. Тем более часто в музеях можно застать авторов работ и обсудить с ними их творения.

- На работы каких современных деятелей искусства Кыргызстана стоит обратить внимание?

- У нас очень много разных направлений, и если говорить о современном искусстве, которое отошло от академизма, то это работы таких мастодонтов, как Улан Джапаров, Эмиль Тилеков, Жылкычы Жакыпов. Наверное, один из ярких представителей - это Валерий Руппель, он работает в самых разных направлениях, постоянно экспериментирует. Из более молодых - это Медер Ахметов, Мунара Абдукахарова, они очень интересные экспериментаторы. Творческая группа 705 мне нравится. Если говорить из более традиционного академизма, например, Жандос Элебаев, Темир Дастан и Абай Насреддин уулу. Их работы очень экспрессивные. Из девушек - Касиет Жолчу, у нее очень интересные работы. Кстати, я заметила: когда художник самоучка, иногда интереснее смотреть на его работы, так как у него рука не забита академизмом. В академиях обычно учат, как правильно держать кисть, а самоучки этого не знают и пишут по наитию, и вот это наитие очень здорово проявляется в работах. Интересная экспрессия.

- Может ли сегодня кыргызское современное искусство конкурировать с иностранным?

- У нас есть алмазы, возможно, не ограненные, широкой массе они неизвестны. Вот я говорю, что наше современное искусство развивается. Да, оно развивается, но не благодаря, а вопреки. Оно может конкурировать, если говорить про самих персон, художников, ведь они очень интересные, умные и самобытные. Но речь же не только о самих личностях. Мы живем в таком капиталистическом строе, когда очень важно уметь продвигать себя. И если сравнивать наши условия с развитыми странами, то там гораздо больше возможностей получить всеобщее признание и, естественно, зарабатывать на своем творчестве. У нас же нет маркетинга. Сегодня художник должен сам себя построить, заняться продвижением, потому что даже будь ты гением, но продолжишь сидеть у себя в мастерской и писать картины, как о тебе люди узнают? Никак. Все сегодня сами себя продвигают. И не только в сфере искусства. Это такой мир, в котором мы живем. Если говорить о конкуренции, то отдельные личности, единицы. Очень-очень мало. Но это скорее опять-таки не благодаря, а вопреки. Пока нет маркетинга, нет развития самой сферы искусства внутри страны, что уже говорить о конкуренции.

- А помимо маркетинга, какие еще проблемы вы выделите?

- В первую очередь это образование. У нас в целом сфера образования сейчас в упадке. Особенно сфера культуры. Хотя это базовая линия, которая должна в школах всегда преподаваться. Надо, чтобы у нас в Кыргызстане больше людей изучали мировое искусство, потому что это развитие кругозора. И, конечно же, наше кыргызское, прекрасное и незаслуженно забытое искусство. У нас даже нет нормального учебника по истории искусства Кыргызстана, и это очень плохо. Элементарно отсутствует фиксация исторических событий. Получается, будто полвека просто стерли, белое пятно. Это все нужно обязательно сохранить. Это история страны.

И второе: у нас с арт-критикой не очень хорошо ситуация обстоит. Город маленький, все друг друга знают, и критиковать как-то неудобно. Потому что потом на тебя обидятся. Спросят: почему ты так сказал? Начнут ругаться. У нас народ не всегда умеет конструктивную критику воспринимать. И это тоже надо менять. Потому что без критики нет развития. Человек думает, что он все классно делает. Но из-за того что разговоры не происходят публично, соответственно, нет никакого резонанса, и народ не в курсе. На фоне этого также важно и арт-журналистику развивать. Это отдельный жанр. У нас его как такового нет. А так арт-критика и арт-журналистика в мировом значении на очень высоком уровне находятся.

Если говорить о критике музеев, то там много чего не позволяют делать. Когда курировала выставку "Зерна риса", хотела поставить стога сена, чтобы добавить атмосферы и народ мог на них сидеть, смотреть на фотографии и сколько угодно проводить времени. Мне тогда запретили, сказав: "Сено противоречит высокой культуре музея изобразительных искусств". Но если смотреть шире, в мировой практике это давно используется в качестве экспозиции, более того, в музеях часто проводят тусовки. И это абсолютно нормально. У нас же многое подвергается цензуре в силу каких-то обстоятельств.

И необходимо менять парадигму в отношении бизнеса к искусству. Это про меценатство. У нас предпочитают поддерживать различные шоу, чем искусство. Есть исключения, когда бизнесмены поддерживают. Это важный аспект, потому что искусство в принципе всегда было дотационным. Без финансовых вложений очень сложно.

- Выставка "Феминнале" 2019 года. Если сегодня повторить, реакция общественности будет такая же?

- Я думаю, она могла быть еще хуже. Прошло три года, и мы видим, что у нас свобода слова ухудшилась в стране, мы упали во многих мировых рейтингах, например, во Freedom House. Мы были выше на несколько позиций, а сейчас стали ниже, потому что у нас произошли политические изменения. Со свободой слова все очень плохо. И вполне возможно, что было бы еще хуже при проведении таких выставок. Но это не означает, что этого не нужно продолжать делать. Я очень уважаю все то, что делает Алтын Капалова. Это нужно продолжать делать и необходимо больше оказывать поддержки. Это как борьба света с тьмой. Свет должен победить. Просто, возможно, нужно более продумывать. Вот я, как коммуникатор, задаю себе вопрос: "Если у меня есть что-то, что может вызвать резонанс, то как я могу сразу это нивелировать? Как я могу предотвратить негативный резонанс?" Например, везде указывать, что это 18+, и нужно сразу быть готовым к возможным нападкам. Заранее подготовить какой-то ответ, чтобы максимально себя обезопасить. Это очень важно. Допустим, в США в таких случаях всегда есть юристы, которые со всех сторон рассматривают дело. А у нас в сфере искусства толком нет юридического законодательства, которое защищало бы художников. Когда нет законодательной базы, то тяжело.

- Мультимедийные выставки помогают популяризировать интерес к современному искусству?

- Сегодня мультимедиа – это инструмент, который используется для того, чтобы разнообразить свою выставку. Есть у нас чисто мультимедиа-художники, которые работают в отдельном жанре мультимедиа-арт. Художники используют самое разное, чтобы донести свою идею. Но нет такого разделения, если это мультимедийная выставка, значит, это выставка современного искусства. Потому что мультимедиа - это просто инструмент. И мне кажется, это очень классный инструмент для привлечения внимания к искусству. Даже если народ просто приходит сфотографироваться, это уже хорошо. Ведь из ста человек, кто придет ради фото, десять человек в итоге заинтересуются творчеством художника.

- Пандемия очень сильно ударила по многим видам деятельности. Как это отразилось на сфере искусства?

- Пандемия сильно сказалась на мировом искусстве, что уж говорить про Кыргызстан. Естественно, в первую очередь пострадали музеи и художники с небольшой аудиторией. Пандемия сильно ударила по всем нам, но одновременно дала и переосмысление. И нельзя не отметить, что появились новые возможности в онлайне: через Zoom проводили арт-терапию и читали лекции. Допустим, раньше нужно было ехать на мероприятия и конференции, а в онлайне всего лишь пройти регистрацию, и ты уже участник. Появились онлайн-выставки, их специально в диджитал-пространстве делали, аукционные дома также перешли на онлайн-площадку. У нас в Центральной Азии во время пандемии появилась арт-инициатива "Художественный базар", я писала о ней. Вся идея заключалась в поддержке своего арт-сообщества. Ты покупаешь картины, и у тебя покупают. Сейчас это, правда, утихло, но главное - мы все с облегчением вернулись в офлайн.

- Как сегодня популяризировать интерес к искусству среди молодежи?

- Надо уделять время пиару, маркетингу и коммуникациям. Я знаю, что люди могут творить гениальные вещи, проводить классные проекты на благо общества, но если про них никто не знает, то, по сути, проекта не существует на самом деле. Если так говорить очень цинично. Но это так. Потому что мы живем в эпоху Интернета, когда информация мгновенно разносится, и чтобы внимание уделяли твоему проекту, нужно уделять время и коммуникациям. Рассказывать о себе. То же самое и с искусством. И как заинтересовать? Я думаю, опять-таки через соцсети, через TikTok. Мне кажется, с новым поколением меняется просто подход, но суть остается та же. То есть если сегодня мы знаем, что народ зависает в смартфоне, нужно находить различные пути, чтобы донести информацию просто, быстро и понятно. Человек увидит, ему станет интересно, он пойдет дальше, начнет читать, смотреть какие-то видеокурсы, пойдет, может, в библиотеку. Сегодня, безусловно, музей Гапара Айтиева себя хорошо продвигает, они очень активны в социальных сетях. У нас, кстати, много небольших музеев, о которых народ не в курсе. Надо в любом случае маркетингом заниматься, чтобы знали. А то только специалисты в сфере искусства и знают. В общем, нам нужен системный подход к развитию и популяризации сферы искусства. И нужно смотреть позитивно, продолжать что-то делать. Возможно, сейчас это реально вопреки, но молодые ребята очень заинтересованы. Тем более с цифровизацией даже как-то легче привлечь публику.

Автор Алтынай Нурбекова



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