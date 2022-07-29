В Бишкеке по подозрению в вымогательстве задержаны милиционеры Ленинского РУВД

Следователь и оперуполномоченный Ленинского РУВД Бишкека задержаны по подозрению в вымогательстве.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, с заявлением в ГКНБ обратился бишкекчанин, который просил принять меры в отношении милиционеров, вымогавших у него денежные средства за прекращение уголовного преследования.

Было возбуждено уголовное дело. Вчера, 28 июля, следователь и оперуполномоченный Ленинского РУВД Бишкека были задержаны при получении взятки. Они водворены в ИВС.



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