В Бишкеке по подозрению в вымогательстве задержаны милиционеры Ленинского РУВД

Следователь и оперуполномоченный Ленинского РУВД Бишкека задержаны по подозрению в вымогательстве.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, с заявлением в ГКНБ обратился бишкекчанин, который просил принять меры в отношении милиционеров, вымогавших у него денежные средства за прекращение уголовного преследования.
Было возбуждено уголовное дело. Вчера, 28 июля, следователь и оперуполномоченный Ленинского РУВД Бишкека были задержаны при получении взятки. Они водворены в ИВС.
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