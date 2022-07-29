Сестры бездомных просят о помощи!

Проект "Еда - всегда" делает сытыми сто тридцать человек ежедневно.

Проект "Еда - всегда" делает сытыми сто тридцать человек ежедневно. Бездомных, многодетных мам и их детей, неходячих стариков. Но благотворительные сборы не успевают догонять растущие цены - денег на продукты почти не осталось. Поделиться едой с голодными может каждый!

-Вот это вам! Прихваточки сшила. Вчера сидела допоздна, - пожилая женщина в соломенной шляпе достает из сумки пестрые прямоугольники из лоскутков. Протягивает их сестре милосердия Ирине Гуловой, которая в этот момент наливает ей в баночку ароматный борщ. - Вот возьмите, пусть ваши руки не обжигаются. Это моя благодарность за заботу. Я шью их и плачу…

Гульзада–эже живет в Новопавловке, но часто приезжает в благотворительную трапезную, чтобы взять горячую еду для себя и маленьких внучат. Ситуация у нее тяжелая, в семье два инвалида, денег не хватает даже на продукты.

- Голодом сидели, пока кто-то не подсказал, что можно в благотворительной трапезной еду брать. Но мы далеко живем, мне из дома до трассы нужно два километра идти по жаре, поэтому и шляпу такую ношу, она мне как зонт от солнца. А что делать, если внуки голодают, пешком куда угодно пойдешь, - оправдывается Гульзада–эже. Она получает еду одной из первых - вместе с другими бабушками, дедушками и многодетными мамами. Для них обед в этом месте - единственная возможность нормально поесть.

После стариков в трапезную заходят бездомные, и к домашнему аромату борща примешивается запах давно нестиранной одежды. Мужчины и женщины выстраиваются в очередь к антисептику для рук, только потом садятся за столы. Большие куски хлеба они крошат в суп, едят быстро и жадно.

- Сестра, дай еще хлеба! - просят наперебой, протягивая к окошку руки - черные от солнца, с ранами на коже и траурной каймой под ногтями. Ирина заботливо кладет к каждой добавке хлеба, приговаривая себе под нос: "Ешьте, ешьте. Всем хватит…"

- Конечно, они и пахнут дурно. И ругаются меж собой, бывает… Но все это уходит на второй план, когда благодарят за еду. Раньше кто бы сказал, не поверила, что люди могут расплакаться от того, что сейчас их покормят. Мы для них в этот момент сестры - сестра Ирина, сестра Лида… По именам почти всех их знаем, стараемся не только тарелку супа дать, но и доброе слово каждому сказать. Это не только им важно, но и нам - чтобы не разучиться видеть в них людей, - говорит Ирина.

…Трижды в неделю на улицы города выезжает "автобус милосердия". На двух точках кормления уже ждут люди - мужчины и женщины, для которых чашка супа стала роскошью.

- Первая точка у нас недалеко от стихийной биржи труда на улице Льва Толстого. И оттуда к нам стали приходить работяги, которые часами ждут заказчиков. Если после кормления бездомных остается суп, им раздаем. Заметил, что один из них просит положить ему побольше да погуще, а сам съест пару ложек и остольное в баночку выливает. Спросил его, почему сразу не ест, а он сказал, что оставляет для своей семьи - жены и двоих детей. Они приходят, забирают еду. Сам он - выпускник детского дома, стоит на бирже, семья живет в съемной времяке около Ошского базара. Говорит, что жена наш суп разбавляет водой, кидает туда картошку и варит большой казан на всех, - рассказывает водитель "автобуса милосердия" Эдуард Нам.

Следующий рейс Эдуарда - по неходячим бабушкам, дедушкам, людям с инвалидностью. Он везет им полноценный обед - первое, второе с мясом, хлеб, что-то вкусненькое. Подопечные умудряются растянуть этот паек на два дня.

"Благотворительная трапезная", "Автобус милосердия" и "Горячий ужин на дом" - три направления проекта "Еда - всегда", который реализуется в социальном отделе православной церкви уже восьмой год. Перебои с продуктами случались, но такой ситуации, как сейчас, не еще не было. И проблема не в том, что благотворительные сборы упали. Дело в ценах - они растут с каждым днем. Полгода назад месячная стоимость проекта была около сорока тысяч сомов без учета регулярной помощи, которую выделяет столичная сеть магазинов, предоставляя масло, рис, гречку и сахар. Сегодня же на месячный объем продуктов и одноразовой посуды тратится уже более восьмидесяти тысяч сомов!

Но останавливать кормление малоимущих нельзя! "Еда - всегда" помогает старикам, многодетным семьям, бездомным пережить тяжелые времена, давая возможность хоть раз в день нормально поесть.

Проекту "Еда - всегда!" нужно:

свежее или замороженное мясо или птица;

базовые овощи (лук, картофель, морковь, перец и т.д.);

макаронные изделия (любые);

крупы (любые);

чайная заварка или фрукты на компот;

одноразовые ложки, суповые тарелки, стаканы.

Помочь просто:

принести продукты в социальный отдел, он находится на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора на проспекте Жибек Жолу, 497. (Время работы отдела: с 9 до 17 часов);

отправить продукты на такси или с курьером, предварительно оплатив услугу доставки;

перечислить средства на кормление бездомных на KICB-ЭЛСОМ–кошелек 0555923565 (этот кошелек оформлен на сестру милосердия и закреплен за проектом кормления).





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