ГКНБ: По факту коррупции задержан заместитель начальника Управления «Кыргызкурорттуризм»

Бишкек, "Саясат. kg". Ведется следствие.
ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП уголовного дела установлено, что заместитель начальника Управления «Кыргызкурорттуризм» при Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) «А.М.Д.», занимавший с 2012 по 2021 годы должность директора санатория «Джалал-Абад», организовал преступную схему по незаконному выводу денежных средств из учреждения и личному обогащению.
Так, в результате преступных действий «А.М.Д.» за указанный период санаторию «Джалал-Абад» был нанесен ущерб на сумму более 42 миллионов сомов.
В настоящее время «А.М.Д.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
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