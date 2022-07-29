ГКНБ: По факту коррупции задержан заместитель начальника Управления «Кыргызкурорттуризм»

Бишкек, "Саясат. kg". Ведется следствие.

ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП уголовного дела установлено, что заместитель начальника Управления «Кыргызкурорттуризм» при Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) «А.М.Д.», занимавший с 2012 по 2021 годы должность директора санатория «Джалал-Абад», организовал преступную схему по незаконному выводу денежных средств из учреждения и личному обогащению.

Так, в результате преступных действий «А.М.Д.» за указанный период санаторию «Джалал-Абад» был нанесен ущерб на сумму более 42 миллионов сомов.

В настоящее время «А.М.Д.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.