Еще несколько улиц в Бишкеке хотят сделать односторонними (список)

Накануне в мэрии Бишкека обсудили развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Из интересного и важного - некоторые улицы предложили сделать односторонними. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Односторонними предлагается сделать:

ул. Панфилова;

ул. Логвиненко;

ул. Ашхабадскую от ул. Горького до ул. Кулатова;

ул. Шопокова от пр. Чуй до ул. Киевской.

Также на заседании в муниципалитете обсудили внедрение Автоматизированной системы управления дорожного движения (АСУДД). Сейчас на балансе государственного предприятия "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР" 321 светофор, из которых 243 светодиодные, соответствующие внедрению системы АСУДД. Еще 78 нужно заменить, так как они старого образца - ламповые.





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