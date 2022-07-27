Еще несколько улиц в Бишкеке хотят сделать односторонними (список)

Накануне в мэрии Бишкека обсудили развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
Из интересного и важного - некоторые улицы предложили сделать односторонними. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Односторонними предлагается сделать:
ул. Панфилова;
ул. Логвиненко;
ул. Ашхабадскую от ул. Горького до ул. Кулатова;
ул. Шопокова от пр. Чуй до ул. Киевской.
Также на заседании в муниципалитете обсудили внедрение Автоматизированной системы управления дорожного движения (АСУДД). Сейчас на балансе государственного предприятия "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР" 321 светофор, из которых 243 светодиодные, соответствующие внедрению системы АСУДД. Еще 78 нужно заменить, так как они старого образца - ламповые.
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