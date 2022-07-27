Вы живете в центре Бишкека и вам тоже еще не дали холодную воду? Ответ "Бишкекводоканала"

В Call-центр обратился житель центральной части Бишкека.

Он пожаловался, что холодную воду до сих пор не дали, хотя предупреждали об отключении только на вчерашний день, 26 июля, с 09:00 до 18:00.

Редакция Kaktus.media обратилась за комментарием в ПЭУ "Бишкекводоканал". Оператор Сall-центра пояснила, что вчерашние работы оказались сложнее, чем планировалось, и бригады работали до самого утра. Сейчас подачу воды уже возобновляют, но это процесс постепенный и может занять несколько часов.



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