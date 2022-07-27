Китай окажет военно-техническую помощь Кыргызстану.
Об этом сегодня, 27 июля, на пресс-конференции сообщил глава МИД Жээнбек Кулубаев.
Он рассказал, что в феврале этого года президент Садыр Жапаров посетил Пекин. Были проведены переговоры, во время которых достигнута договоренность о предоставлении помощи кыргызской армии.
"Эта договоренность достигнута в феврале. Мы провели переговоры, и КНР выразила готовность оказать поддержку Вооруженным силам. Но это зависит от нас, от того, какая заявка от нас поступит. Мы сейчас смотрим. Возможно, это будут средства связи или другая техника. Но в любом случае это будет техническая помощь", - сказал министр.
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