Родители учеников школы №61 вышли на митинг

"Мы лишь просим не трогать Низовского", - говорят собравшиеся.
Сегодня, 27 июля, в сквере имени М. Горького собрались родители учеников школы №61. Они выразили свое несогласие по возможному снятию директора школы Юрия Низовского с должности.
В сквере собрались около 200 человек, и все они поддерживают Низовского, просят оставить его на нынешней должности. Митингующие объясняют это тем, что "Низовский еще с советских времен доказал, что он профессионал".
"Мы лишь просим не трогать Низовского", - говорят собравшиеся.
URL: https://kaktus.media/464258
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!