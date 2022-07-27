Родители учеников школы №61 вышли на митинг

"Мы лишь просим не трогать Низовского", - говорят собравшиеся.



Сегодня, 27 июля, в сквере имени М. Горького собрались родители учеников школы №61. Они выразили свое несогласие по возможному снятию директора школы Юрия Низовского с должности.



В сквере собрались около 200 человек, и все они поддерживают Низовского, просят оставить его на нынешней должности. Митингующие объясняют это тем, что "Низовский еще с советских времен доказал, что он профессионал".



"Мы лишь просим не трогать Низовского", - говорят собравшиеся.



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