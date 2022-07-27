Просит удалить матку. Со скандальным комментарием онколога будут разбираться

В настоящее время он работает в КГМА.



Гражданские активисты вместе с Альянсом по репродуктивному здоровью обратились в Медицинский профсоюз Кыргызстана и к ректору Кыргызской государственной медицинской академии Индире Кудайбергеновой с просьбой дать профессиональную и этическую оценку деятельности онколога Фархада Виндизы.

Авторы письма возмущены неэтичным поведением врача. Они считают, что он нарушает права пациенток и формирует негативные тренды в отношении прав женщин на получение медицинских услуг.

Напомним, на своей странице в соцсети Twitter Фархад Виндиза написал, что 29-летняя пациентка с тремя детьми обратилась к нему с просьбой удалить матку и придатки из страха онкологического заболевания, связанного с наследственностью. Врач потребовал согласия мужа. Этот твит вызвал широкий общественный резонанс.

Медик сослался на статью 32 Семейного кодекса о равенстве супругов в семье и совместном решении вопросов отцовства и материнства. Позже врач заметил, что имел в виду не согласие мужа, а лишь его уведомление. Также он посетовал на родственников, приходящих потом к врачам с претензиями.

Отметим, что в конце 2021 года Фархад Виндиза был вынужден уволиться из Московского научно-исследовательского онкологического института после грубых высказываний в Twitter о незамужних и бездетных коллегах-женщинах.

В настоящее время он работает в КГМА.

Ректор Медакадемии Индира Кудайбергенова в беседе с 24.kg отметила, что еще не получила письмо от гражданских активистов, но пообещала разобраться в ситуации.

По словам руководителя Медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасовой, эксперты — члены профсоюза изучат ситуацию с медицинской, правовой и этической сторон и озвучат свою официциальную позицию.

«К сожалению, часто доктора не понимают, что такое личная тайна, они далеки от прав человека в медицине и просто не видят человека, а видят только работу. Наша медицина давно и совсем не человекоориентирована. Пациент пришел и уже с порога во всем виноват — почему заболел, надо было раньше обратиться и так далее», — сказала она.



По словам Бермет Барыктабасовой, с другой стороны, сами пациенты настолько невежественны в отношении своего здоровья и далеки от понимания, что ответственность за здоровье лежит полностью на них самих в итоге.

«Среди населения распространены серьезные мифы и искажение в понимании медицинских услуг. Люди думают, что главное — доползти до приемной, а остальное зависит от медиков. Третьего не дано. Ответственность за выживание и выздоровление полностью перекладывают на врачей. Абсурд. Вот в таких полюсах мнений мы живем», — добавила она.

Что касается доктора Виндизы, глава отраслевого профсоюза считает, что у него неординарное отношение к медицине и пациентам.

«В данном случае, наверное, по незнанию законодательства и прав человека. Доктора также подвержены предрассудкам и заблуждениям. Врач не стал делать операцию, отправив женщину за разрешением мужа. Минздраву и КГМА стоит задуматься о такой крайней неосведомленности медиков. В Конституции КР указано право на личную неприкосновенность и право выбора, в законе о репродуктивных правах, как у женщины, так и у мужчины, есть право и личный выбор в отношении своего репродуктивного здоровья. Семейный кодекс говорит о добровольности союза между двумя людьми, о том, что люди в паре несут ответственность друг за друга. А государство должно отслеживать, чтобы никто из сторон не пострадал.

Что касается внешности или внутренних органов, например, матки, то чья матка? Матка — это дело женщины. Это ее право на все репродуктивные функции или их отсутствие. Например, на беременность или стерилизацию, на аборт или роды. И что ей делать с телом и репродуктивными органами — это полностью ее дело, последнее решение всегда за женщиной», — считает она, добавив, что, естественно, исключая противозаконные действия.

«Врач должен нейтрально, без дискриминации объяснить пациенту ситуацию доступным, понятным языком, озвучить показания к операции, противопоказания, прогнозы. Женщина может настаивать на удалении матки из-за страха смерти, допустим, от возможного наследственного рака. Анджелина Джоли ни у кого ничего не спрашивала, удалила все гормональные железы, потому что у нее несколько близких родственников по женской линии умерли от рака. Это был ее выбор, ее право.

А есть ли это право у наших женщин? Да, совершеннолетняя женщина делает выбор самостоятельно. Ответственность за свой выбор тоже. Естественно, она должна учитывать положение семьи, свои возможности, может, стоит посоветоваться с мужем.

Но, если она тайно хочет удалить матку и не хочет об этом говорить никому, кроме врачей, это ее право от природы.

Часто акушеры-гинекологи советуют сделать аборт, если беременность случайная, женщина рожает без пары, некому помочь, денег нет или детей уже несколько. Поначалу кажется, что выбора нет. Хотя в этой ситуации должно быть наоборот: государство должно оказать поддержку и дать возможность сохранить беременность, выходить ребенка, обеспечить крышу над головой, помочь выжить, дать шансы новой жизни, а не советовать прерывать беременность. Но легче всего, конечно, женщин обвинить во всем и решать все за них», — сказала Бермет Барыктабасова.

По ее словам, при этом очень много кыргызстанок погибает потому, что вовремя не обезопасили, не сберегли себя от той же смерти от онкологии. Известны случаи, когда от женщин после удаления матки или груди уходили мужья. Поэтому некоторые женщины не говорят об этом своим мужьям из-за жестокой стигмы. Эту информацию тем более нельзя разглашать. Женщина может подать в суд на медиков, если они открыли ее тайну по своим соображениям, личной мотивации.

Личная тайна, как и врачебная, не должна раскрываться, законодательство охраняет эти виды тайн и прав.

Бермет Барыктабасова



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240688/