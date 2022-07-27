В Оше задержан представитель компании «Тяньши». Подозревается в мошенничестве

В Оше задержан представитель компании «ТИЕНС» (Тяньши).

Об этом сообщает УВД города.

Уточняется, что в милицию с заявлением обратился местный житель. Он указал, что представитель фирмы О.Т., войдя в доверие, обманул, потребовав уплатить 210 тысяч сомов и пообещав выплачивать ежемесячно по 23 тысячи сомов. Однако деньги потерпевший так и не получил. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате оперативно-разыскных мероприятий в качестве подозреваемого установлен житель Чуйской области. Он был задержан и водворен в ИВС ГУВД Оша.

Следственная служба УВД Оша просит граждан, пострадавших от этой компании, обращаться в следственную службу УВД Оша по телефону: 0322248282.

По факту проводится комплексное дополнительное расследование.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/240715/