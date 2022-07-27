В Оше задержан представитель компании «Тяньши». Подозревается в мошенничестве

В Оше задержан представитель компании «ТИЕНС» (Тяньши).
Об этом сообщает УВД города.
Уточняется, что в милицию с заявлением обратился местный житель. Он указал, что представитель фирмы О.Т., войдя в доверие, обманул, потребовав уплатить 210 тысяч сомов и пообещав выплачивать ежемесячно по 23 тысячи сомов. Однако деньги потерпевший так и не получил. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В результате оперативно-разыскных мероприятий в качестве подозреваемого установлен житель Чуйской области. Он был задержан и водворен в ИВС ГУВД Оша.
Следственная служба УВД Оша просит граждан, пострадавших от этой компании, обращаться в следственную службу УВД Оша по телефону: 0322248282.
По факту проводится комплексное дополнительное расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/240715/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!