ГКНБ: по факту незаконных поборов денежных средств у подчиненных задержан директор ГУ «Кадастр»

Бишкек, "Саясат. kg". Ведется следствие.
ГКНБ в рамках проводимой работы по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в органах государственной власти, 25 июля 2022 года задержан директор Государственного учреждения «Кадастр» Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР.
Установлено, что руководство указанного государственного органа наладила устойчивую коррупционную схему поборов денежных средств у подчиненных. В ходе расследования уголовного дела был задокументирован факт очередного незаконного удержания с заработной платы у работников ГУ «Кадастр» по 3-6 тысяч сомов под предлогом передачи проверяющим органам.
На основании добытых доказательств директор ГУ «Кадастр» «С.Э.К.» в порядке ст.98 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Ведется следствие.
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