Как женщины подталкивают мужчин к измене, объяснила психолог

Если у женщины именно такой муж, "она в этой истории ни при чем", но бывают и другие ситуации.

В "походах налево" чаще всего виноваты оба партнера, но, по утверждению специалиста, кое-что в поведении женщины буквально толкает мужчину в объятия любовницы.



Женщины иногда косвенно подталкивают любимых мужчин к измене, заявила порталу "Доктор Питер" психолог Элена Гамаюн.

"Конечно, неправильно всю ответственность перекладывать на женщину. Существует тип мужчин, у которых такое мировоззрение: они считают себя самцами, обязанными привлечь как можно больше самок. Но это скорее из разряда психологических нарушений", — отметила специалист.

По словам психолога, если у женщины именно такой муж, "она в этой истории ни при чем", но бывают и другие ситуации.

Существует несколько типов связи между партнерами:

- эмоциональная — это сердечная любовь, забота друг о друге (важный момент, объединяющий людей);

- сексуальная — речь об интимной близости, когда оба получают удовольствие от нее, радуются желанию;

- мировоззренческая — речь о взаимопонимании, общих целях и интересах.

"Разрушение любой из этих связей подталкивает мужчину к измене. Нет удовольствия от интима, обесцениваются поддержка и внимание, отличаются интересы — в этом случае мужчина может начать искать другую женщину, с которой получится или восстановить разорванную связь, или получить все три сразу", — объяснила Гамаюн.

Она также рассказала о других возможных причинах измены.

Нехватка времени

Часто это проблема деловых женщин, тех, кто занимается собственным бизнесом и много времени проводит на работе. Когда времени на партнера не хватает, он начинает чувствовать себя ненужным.

Занижение самооценки

Согласитесь, никто не хочет быть слабым, неказистым, бестолковым. Но иногда дамы не стесняются в выражениях, оскорбляют своего мужчину и наедине, и прилюдно. Между тем любой мужчина мечтает быть сильным, умным, великим... и отправляется на поиски женщины, которая разглядит в нем эти качества.

Разочарование

До свадьбы она была доброй, хозяйственной и заботливой. А после — как подменили, хотя еще некоторое время держалась. Женщина оказалась не такой, какой ее видел мужчина, и он разочарован.

"Стоит еще раз повторить: измена — это проблема двух сторон, а не только женщины или только мужчины. Женщины, кстати, тоже изменяют", — подчеркнула психолог.





Sputnik