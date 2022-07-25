26 июля центр Бишкека останется без питьевой воды

26 июля с 09:00 до 00:00 в центре Бишкека не будет воды.
Об этом со ссылкой на "Бишкекводоканал" сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Отключат воду в районе, ограниченном линией железной дороги, улицами Панфилова, Абдумомунова и рекой Аламедин. Причина - проведение аварийно-восстановительных работ на водозаборе "Кок-Жар".
Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием и своевременно запастись питьевой водой.
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