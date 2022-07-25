32-летняя бишкекчанка обманывала туристов и завладела миллионами сомов

Жительница столицы нанесла ущерб в миллионы сомов туристам на Иссык-Куле и избегает ответственности.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили пострадавшие.
По их словам, около ста заявителей обратились в Первомайское РУВД Бишкека, где просили принять меры в отношении Индиры, 1990 года рождения, которая обманула их всех на крупную сумму, обещая забронировать коттеджи в "Карвен four seasons", "Каприз", "Радуга" и других дорогостоящих пансионатах. При этом она получила половину оплаты за отдых в этих местах.
"На данный момент потерпевших - 91 человек, это не считая пострадавших из Казахстана и России. Сумма ущерба составляет десятки миллионов сомов. Несмотря на заявления, ее отпустили", - пожаловались пострадавшие.
В УВД Первомайского района сообщили, что 21 июля 2022 года в ГОМ-5 УВД Первомайского района с заявлением обратилась М. Б. Она просила принять меры в отношении девушки по имени И., которая с 7 мая по 25 июня 2022 года под предлогом, что предоставит путевки в пансионаты "Голубой Иссык-Куль", "Кыргызское взморье", "Аврора", находящиеся на территории Иссык-Кульской области, завладела 1 млн 117 тыс. сомов и, по сей день не выполнив условия, скрылась.
Данный факт был зарегистрирован и возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК КР. Подозреваемая А. И., 1990 года рождения, была задержана и доставлена в следственную службу ГОМ-5 УВД района и водворена в ИВС.
В УВД отметили, что заявлений в отношении А. И. поступило множество.
На данный момент отрабатывается ее причастность к другим аналогичным преступлениям.
Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией или пострадали от злоумышленницы, просим сообщить по телефонам: 0505 18 19 93, 0507 18 18 50 и 102.
В милиции рассказали, что решением суда подозреваемая была освобождена под домашний арест.
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