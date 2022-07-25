Приемная кампания. Об итогах первого тура рассказали в Минобразования

В целом приемная кампания пройдет в пять туров.
Об итогах первого тура приемной кампании в высшие учебные заведения 24.kg рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки.
В ведомстве напомнили, что конкурс на зачисление начался 18 июля 2022 года. Подача заявок завершилась 20 июля в 14.00, после чего стали доступны списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.
По данным на 23 июля, на грантовые места зарегистрировались 10 тысяч 587 абитуриентов, на контрактные — 16 тысяч 189.
Из них подтвердили свое желание обучаться в выбранном вузе: на грантовой основе — 2 тысячи 748 абитуриентов, на контрактной — 8 тысяч 594.
Сегодня в вузах стартовал второй тур регистрации абитуриентов, продлится он до 14.00 27 июля. После регистрации публикуются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Затем абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в вуз.
В целом приемная кампания пройдет в пять туров.
Что касается колледжей, то на бюджетные места в первом туре зарегистрировались 3 тысячи 131 абитуриент, на контрактные — 17 тысяч 685. Из них подтвердили свое желание обучаться в выбранном спузе и специальности: на бюджетной основе — 1 тысяча 866 абитуриентов, на контрактной — 10 тысяч 185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240508/
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