Новый стадион. Глава Минкульта рассказал, где его построят

Но он не уточнил название фирмы.
Глава Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов рассказал журналистам, где построят новый стадион.
Отвечая на вопросы, он уточнил, что капсулу еще не закладывали. Но место уже выбрали.
«Выше Южной магистрали в строну села Орок. Вместимость стадиона будет 23 тысячи человек. Уже определена компания, которая займется строительством», — сказал Азамат Жаманкулов.
Но он не уточнил название фирмы.
11 июня сборная Кыргызстана сыграла с командой из Мьянмы. Болельщики, находящиеся на трибунах стадиона, кричали: «Садыр, стадион!» Главная спортивная арена действительно находится в плачевном состоянии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240539/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!