Новый стадион. Глава Минкульта рассказал, где его построят

Но он не уточнил название фирмы.



Глава Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов рассказал журналистам, где построят новый стадион.

Отвечая на вопросы, он уточнил, что капсулу еще не закладывали. Но место уже выбрали.

«Выше Южной магистрали в строну села Орок. Вместимость стадиона будет 23 тысячи человек. Уже определена компания, которая займется строительством», — сказал Азамат Жаманкулов.

Но он не уточнил название фирмы.

11 июня сборная Кыргызстана сыграла с командой из Мьянмы. Болельщики, находящиеся на трибунах стадиона, кричали: «Садыр, стадион!» Главная спортивная арена действительно находится в плачевном состоянии.



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