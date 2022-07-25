Белый верх, темный низ. Школьный дресс-код в Кыргызстане остается классическим

Она отметила, что при желании дети могут носить форму, утвержденную правительством в 2015 году.

Единая форма в школах Кыргызстана в предстоящем учебном году остается классической: белый верх, темный низ. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

Она отметила, что при желании дети могут носить форму, утвержденную правительством в 2015 году.

«Если у родителей возникают затруднения в покупке комплекта формы, рекомендованной специалистами, то они могут выбрать классический вариант — белый верх, черный низ. В постпандемийный период мы рекомендовали школам не обязывать учеников ношением единой формы», — добавила Надира Джусупбекова.

Напомним, что в этом году депутаты вновь подняли вопрос о внедрении единой школьной формы.



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