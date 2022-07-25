Спасатели помогли мужчине, упавшего с крыши строящегося дома

По предварительным данным, его состояние оценивается как удовлетворительнее.
Вчера, 23 июля, с крыши строящегося 2-х этажного дома возле нового поселка Учкун 2 Иссык-Атинского района Чуйской области упал гражданин М.Т. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По ее данным, на место происшествия были вызваны 5 спасателей Бишкекской городской аварийно-спасательной службы МЧС, которые с помощью спецтехники опустили гражданина на землю, оказали первую помощь. Далее его отвезли в больницу родственники. По предварительным данным, его состояние оценивается как удовлетворительнее.
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