Врачи назвали неожиданный симптом рака кишечника

Развитие рака толстого кишечника можно обнаружить по одному симптому, который усиливается по ночам.

Об этом пишет британское издание Daily Express.

Как сообщает издание, таким симптомом является непрекращающийся кашель, который проявляется особенно остро в ночное время.

По словам экспертов организации Cancer Research UK, кашель может свидетельствовать о том, что колоректальный рак находится в прогрессирующей стадии, и онкология распространилась на легкие. Также пострадать на данном этапе может и печень.

Чаще всего врачи диагностируют рак толстого кишечника именно на этой стадии. Помимо кашля, больной также может сталкиваться с одышкой, инфекциями нижних дыхательных путей, кашлем с кровью и скоплением жидкости в грудной клетке и легких.

Общими симптомами колоректального рака являются усталость, слабость и потеря аппетита. На прогрессирующей стадии к ним могут добавиться дискомфорт или боль в правой половине брюшной полости, тошнота, потеря веса, раздутый живот (асцит), желтуха и кожный зуд.

Специалисты Cancer Research UK отмечают, что риск развития колоректального рака зависит от таких факторов, как возраст, генетическая предрасположенность, образ жизни. Рацион питания также может влиять на риск развития онкологии. Факторами риска являются злоупотребление красным и переработанным мясом, ожирение, а также недостаточное количество клетчатки в организме.



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