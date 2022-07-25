Молодые рэперы из Кыргызстана, дуэт "Холден", выступили на VKfest

И композиция из их альбома была отобрана среди огромного количества музыки.



Молодые рэперы из Кыргызстана, дуэт "Холден", выступили в Санкт-Петербурге на музыкальном фестивале стран СНГ VKfest. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.

"Недавно ребята записали свой первый альбом. И композиция из их альбома была отобрана среди огромного количества музыки. Рэперы получили приглашение принять участие в фестивале, в котором принимают также участие такие звезды, как Баста, JONY, L One, "Руки вверх", DJ Smash, Егор Крид, Максим, Клава Кока, Ольга Бузова и другие", - сообщил ведущий Евгений Акопян.

VKfest – это грандиозный open-air, который пятое лето проходит в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. VK - крупнейшая социальная сеть в России, на два дня выходит в офлайн и превращает берег Финского залива в место проживания популярных артистов, меломанов, блогеров и других творческих людей.



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