В Кыргызстане в департаменте туризма работают всего 11 сотрудников

Вопросами развития туризма в Кыргызстане занимаются 11 сотрудников Министерства культуры.
Об этом на брифинге в Бишкеке сообщила заместитель директора департамента туризма Кыял Кенжематова.
«Политику в этой сфере сегодня определяет министерство. У нас в департаменте на всю страну работает 11 человек. Для сравнения: в Узбекистане в аналогичном ведомстве только в центральном аппарате задействовано больше 100 человек и около 1 тысячи специалистов по всей стране», — сказала она.
Кыял Кенжематова также отметила, что частные предприниматели и туроператоры в регионах не редко озвучивают свежие и интересные идеи, однако из-за маленького штата сотрудников их не всегда получается реализовать.
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