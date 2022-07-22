В Кыргызстане выявили 5,4 тыс. детей мигрантов, проживающих не у родственников

В Кыргызстане выявили 5,4 тыс. детей мигрантов, проживающих без опеки не у родственников, такие данные озвучены на коллегии ведомства.
По данным специалистов, 148 тыс. 920 подворных обследований по выявлению детей трудовых мигрантов провело Министерство труда, социального обеспечения и миграции с начала 2022 года.
Так, были выявлены 88 тыс. 34 ребенка родителей-мигрантов, из них детей внешних мигрантов - 73 546 (83,5%), детей внутренних мигрантов - 14 448 (16,5%).
На момент выявления 5,4 тыс. детей проживали у лиц, не имеющих с ними родственных связей (в 2021 г. – 1,5 тыс. детей). При этом родителями не принимаются меры по назначению официального опекуна на период отсутствия на территории КР.
Также из числа выявленных детей родителей-мигрантов переданы под предварительную опеку – 863 ребенка, под опеку/попечительство по решению суда - 256, переданы в приемные семьи - 28, направлены в интернатные учреждения - 24 ребенка.
С семьями выявленных детей родителей-мигрантов проводится разъяснительная работа о необходимости оформления опеки над детьми.
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