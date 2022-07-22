Кыргызстан достиг коллективного иммунитета от COVID-19 – Минздрав призывает всех вакцинироваться

По ее словам, всего из целевой группы около 3 млн кыргызстанцев привито 50%.
У населения Кыргызстана сформировался коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции, но вакцинация остается важным элементом защиты. Об этом агентству «Кабар» сообщила завотделом общественного здравоохранения Минздрава Анара Мамбетисаева.
По ее словам, всего из целевой группы около 3 млн кыргызстанцев привито 50%.
«Первой дозой вакцины от COVID-19 охвачено 70%, второй дозой 60% и бустерной дозой 35%. Вакцинацию прошли в основном медработники, учителя, государственные и муниципальные служащие, это те, кто очень плотно связан с работой в массовых местах скопления людей», - сообщила она.
Она отметила, что Минздрав активно призывает всех пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы избежать последствий вируса.
Кабар
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