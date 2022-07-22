Больного с "тяжелым" сердцем опасались оперировать. В медцентре рискнули

Бусурманкул Кадыров ушел из клиники на своих ногах, хотя ему грозила ампутация ноги из-за забитой подколенной артерии.

Но в Оше никто из хирургов не брался за операцию, боялись, что сердце больного не выдержит. Слишком низкой была фракция выброса: сердце мужчины не могло нормально сокращаться и обеспечивать кровью весь организм. В норме показатель фракции должен соответствовать 60-70 процентам, а у Кадырова он был 23-25 процентов, что свидетельствовало о высочайшем нарушении сердечного ритма.

"Анестезиологи говорили мне, что я останусь на операционном столе. Советовали поддержать сердечную мышцу с помощью лекарств. И как только фракция стабилизируется, тогда, мол, и приходите, - сказал vb.kg Бусурманкул Кадыров.

В Бишкеке, куда его привезли из Оша, столичные доктора были того же мнения. Но боль в ноге не проходила ни днем ни ночью, и никакие препараты не помогали. Как сказал в сердцах мужчина, он готов был сам ее отрезать, чтобы не терпеть эти муки. Оперироваться за границей не позволяли финансовые возможности. Родные решили попытать счастья в бишкекских частных медицинских центрах и остановились на хорошо зарекомендовавшем себя медицинском центре "Бикард".

"Ситуация действительно была не из простых. Десять лет назад наш пациент перенес инфекционный миокардит, инсульт и не один, у него была довольно выраженная сердечная недостаточность, - сказал vb.kg его лечащий врач, сердечно-сосудистый хирург "Бикарда" Асан Назаров. – И можно понять коллег, которые отказывались оперировать, он бы не перенес операцию. Надо было либо поднимать показатель фракции препаратами, но это довольно длительный период, тем более в его состоянии: боли в ноге стали уже нестерпимыми. Да и тянуть с операцией тоже было уже рискованно. Либо надо было оперировать с помощью оборудования, которое крайне необходимо для страховки в такой, можно сказать, экстремальной ситуации. В "Бикарде" такое оборудование есть, и мы с моим учителем, известным турецким кардиохирургом Mustafa Ünal, предложили Бусурманкулу операцию. И он согласился.

Конечно, тоже был риск. Это понимали и врачи, и сам пациент, и его родные. Но другого выбора не было. В Бишкеке уже никто не смог бы помочь больному мужчине. По его словам, он настроился на победный исход, на жизнь. Уверенности в этом придавала и мысль, что оперировать его будут профессионалы - сам Mustafa Ünal и его талантливый ученик Асан Назаров. Кстати, как говорят многие врачи, настрой пациента передается и им, и особенно важен для него самого после хирургического вмешательства. Операция прошла без осложнений. Сердечно-сосудистым хирургам удалось даже сохранить больную ногу. Хотя теперь, можно сказать, она стала здоровой.

"Это уже второй такой случай. Первого пациента мы успешно прооперировали пару недель назад и, опираясь на результаты, в этот раз действовали уже смелее и увереннее", - сказал vb.kg Асан Назаров.

Как он отметил, в нашей стране много больных с проблемами сосудов шеи. Если нижние конечности дают о себе знать болями, то сонные артерии до поры до времени "молчат".

"К нам часто обращаются больные в основном после инсульта, когда им уже трудно помочь. Поэтому тем, у кого наблюдается головокружение, необходимо пройти УЗИ-доплер сосудов шеи и выяснить, если ли надобность хирургического вмешательства или можно коррегировать состояние препаратами. Особенно это касается диабетиков, у которых этот процесс протекает бессимптомно и сопровождается лёгкими головокружениями. Если их своевременно прооперировать, то такие больные полностью избавятся от проблем, и качество их жизни значительно улучшается. Люди больше акцентируют внимание на проблемах ног, но с таким же успехом делаются операции и на сонных артериях", - пояснил Асан Назаров.

Раньше, как он рассказал, для проведения таких операций приглашали специалистов из других стран. Сейчас и в нашей стране есть все условия, чтобы самим помогать больным. Операция, сделанная такому тяжелому пациенту, как Кадыров, тому яркое подтверждение.

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