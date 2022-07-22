Жанторо Сатыбалдиеву и его подельникам все равно придется возмещать ущерб

В чем его обвиняли?

Четыре с половиной года минуло с того драматичного момента, когда Бишкек посреди аномальных январских морозов до –30 градусов остался без отопления и горячей воды. Поистине катастрофические последствия аварии на столичной ТЭЦ бишкекчане ощутили на себе поздним вечером 26 января 2018–го. И еще четверо суток жили надеждами и обещаниями руководства объекта, что уже вот–вот все восстановят.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Халатность". Фигурантами его стала целая группа разнодолжностных товарищей - от председателя правления Национального энергохолдинга Айбека Калиева до двух бывших премьер–министров, Жанторо Сатыбалдиева и Сапара Исакова.

Недавно Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Свердловского районного суда, поданную одним из осужденных, Жанторо Сатыбалдиевым

Самый первый суд в 2019 году обернулся для чиновника семью с половиной годами исправительной колонии усиленного режима.

В чем его обвиняли?

Расплатился (вернее, поплатился) Сатыбалдиев за то, что "создал устойчивую связь нескольких должностных лиц с отдельными лицами в целях незаконного получения материальных и иных благ и преимуществ, что привело к угрозе интересов государства и повлекло тяжкие последствия". В старом Уголовном кодексе это называлось "соисполнительство в коррупции" и влекло за собой действительно суровую расплату.

Бишкекская ТЭЦ была построена в 1961 году и к XXI веку основательно поизносилась. Требовалась ее капитальная модернизация, проект которой был включен в Программу национальной стратегии устойчивого развития на 2013–2017 годы. Для реализации этого проекта было выделено 150 миллионов долларов.

Межведомственная комиссия нашла "выгодного партнера", китайскую фирму "ТВЕА", чьи услуги стоили 386 миллионов долларов!

Сказать, что вышли из бюджета, - ничего не сказать. Минфину пришлось брать кредит в одном из банков на 20 лет с процентной ставкой 2 процента годовых.

По свидетельству экспертов, приглашенных прокуратурой оценить реальный ущерб, выяснилось, что Кыргызстан оказался вообще вынесенным за рамки процесса и не имел доступа не только к финансам, но и к информации, сколько денег и на что именно потрачено. Всем ведала и заправляла китайская сторона.

Какой был смысл в этой многоходовке, когда были и другие компании, изъявившие готовность участвовать в модернизации ТЭЦ, причем за гораздо меньшие суммы? Тем более что при первом же серьезном похолодании обновленное оборудование вышло из строя.

При чем здесь Жанторо Сатыбалдиев? Именно он, занимая в 2013 году, когда заварилась вся эта каша, должность премьер–министра, подписывал все документы, необходимые для заключения контракта с китайскими товарищами. Именно он в конечном счете утвердил грабительскую для Кыргызстана стоимость проекта.

Уголовная статья, по которой Сатыбалдиева осудили первый раз, вскоре утратила свою силу. Вступил в действие новый Уголовный кодекс - гуманизированный. С обновлением законодательства у нас вышло так же, как с обновлением ТЭЦ: хотели как лучше, а получилось как всегда.

Пришлось дело экс–премьера пересматривать в сторону гуманизации. Теперь совершенное им преступление именуется "Злоупотребление должностным положением должностным лицом, занимающим ответственное положение". За такое деяние тоже предусмотрен тюремный срок, хотя и более короткий. Но Сатыбалдиева освободили и от него за истечением срока давности.

Арестованное "до выяснения" имущество экс–премьера, однако, так и осталось недоступным для владельца.

А это, ни много ни мало, дома, находящиеся в Бишкеке и Оше; две автомашины марок "Тойота–Камри", "Мерседес– Бенц–500", "Lexus–RX– 330", "БМВ–325", "Тойота–Прадо", "Lexus–RX–350", "Мерседес–Бенц–СЛК–280", "Хонда–Одиссей"; грузовые автомашины МАЗ–551, КамАЗ; магазин в Оше; девять земельных участков в Сокулукском районе; нежилое помещение и квартира в Бишкеке...

Не все из перечисленного, правда, принадлежит лично Жанторо Сатыбалдиеву. Кое–что, как водится, оформлено на его жену и сыновей.

После мартовского (этого года) приговора Свердловского суда, которым Сатыбалдиев был осужден, но освобожден от отбывания наказания, он и обратился в Бишкекский горсуд. Просил снять наконец арест со своей недвижимости и автопарка. Но просчитался: параллельно в тот же суд обратился представитель прокуратуры, заявивший, что освобождение от тюрьмы не освобождает бывшего премьер–министра от возмещения причиненного его действиями государству материального ущерба. Возмещать который придется не одному Сатыбалдиеву, а совместно (как указано в приговоре - солидарно) с его подельниками. Всего признанных судами виновными в операции "Модернизация" - восемь человек. А сумма весьма значительная - 5 миллиардов 439 миллионов 527 тысяч 482 сома.

Впрочем, у модернизаторов остался шанс обжаловать и это решение в Верховном суде. Но насколько это будет продуктивно для них? Платить все равно придется.





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