Суд обязал стройкомпанию снести начатую многоэтажку

Региональное управление по архитектурно-строительному контролю Ошской области выявило самовольное строительство многоэтажного дома.
Об этом сообщает пресс-служба Госстроя.
Как уточняется, речь идет о 14-этажном доме по адресу: ул. Курманджан Датки, 603 в Кызыл-Кыштакском сельском округе Ошской области. Объект принадлежит ОсОО "Аль-Шараф".
Ранее, как сообщается, региональное управление выдало ОсОО "Аль-Шараф" соответствующее уведомление. Однако работы на объекте продолжаются, говорится в сообщении.
УАСК Ошской области направило в судебные органы иск о незаконном строительстве, а также о необходимости последующего восстановления земельного участка за счет компании.
На судебном заседании 30 июня иск был полностью удовлетворен, строительство признано незаконным. ОсОО "Аль-Шараф" предписано снести строительство за свой счет, сказано в сообщении.
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