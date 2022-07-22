Четыре дома сгорели из-за попытки соседа избавиться от старой одежды

Вчера, 21 июля, в селе Беш-Кунгей Аламудунского района сгорели четыре дачных дома.
Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, к тушению огня привлекли два пожарных расчета.
В результате пожара полностью сгорели четыре дома, а также сухостой на площади 100 кв. м.
Пожар, по словам очевидцев, произошел из-за того, что один из соседей решил сжечь свою старую одежду. "Огонь перекинулся на сухостой, а затем на дома", - отметили в МЧС.
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