Четыре дома сгорели из-за попытки соседа избавиться от старой одежды

Вчера, 21 июля, в селе Беш-Кунгей Аламудунского района сгорели четыре дачных дома.

Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, к тушению огня привлекли два пожарных расчета.

В результате пожара полностью сгорели четыре дома, а также сухостой на площади 100 кв. м.

Пожар, по словам очевидцев, произошел из-за того, что один из соседей решил сжечь свою старую одежду. "Огонь перекинулся на сухостой, а затем на дома", - отметили в МЧС.



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