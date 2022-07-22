Узбекистан и Кыргызстан определились с местом для завода по выпуску автомобилей

Узбекистан и Кыргызстан определились с местом нового автозавода, где будут производить узбекские легковые автомобили.

Об этом сообщают СМИ РУз со ссылкой на министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева.

Как сообщил чиновник, предприятие будет располагаться в Сокулукском районе Чуйской области.

«Сейчас идет рассмотрение проекта крупноузловой сборки узбекских автомобилей в Кыргызстане. Речь идет о налогообложении предприятия и предоставлении ему преференций. В связи с тем, что мы являемся членами ЕАЭС, это немного усложняет процесс, так как мы должны еще договориться с другими странами организации по этому вопросу. Месторасположение предприятия уже определено. Это будет Сокулукский район Чуйской области. Пока точной даты запуска нет, идет активный процесс переговоров», — сказал Данияр Амангельдиев.

Ранее представители «Узавтосаноат» заявляли, что Кыргызстан — это один из приоритетных рынков для расширения производства, поскольку автотранспортный коридор Китай — Кыргызстан — Узбекистан сокращает время доставки комплектующих, а сборка авто может обходиться дешевле. По данным узбекских СМИ, первой моделью, собранной в Кыргызстане, станет Nexia R3.



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